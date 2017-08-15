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Атамбаев выразил соболезнования главе Непала в связи с жертвами наводненияАтамбаев выразил соболезнования главе Непала в связи с жертвами наводненияА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с человеческими жертвами в результате наводненияА.Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с человеческими жертвами в результате наводнения

Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводнения

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442892-ru.html

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15 августа 2017, 15:56       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании.

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