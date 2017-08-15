Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводнения

15 августа 2017, 15:56 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании.