Кыргызстан призвал страны ЕАЭС выработать приемлемые решения по транзиту товаров

15 августа 2017, 16:06 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /КАБАР/. Кыргызстан призывает страны ЕАЭС приложить усилия по выработке взаимно-приемлемого решения по ситуации, сложившейся с транзитом товаров по территории Евразийского союза. Об этом заявил премьер–министр КР Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС в Астане.

По словам главы Правительства КР, государства ЕАЭС проводят комплексную работу по созданию и внедрению качественной системы прослеживаемости перемещения товаров на территории всего союза. Это требует создания информационной системы, позволяющей обмениваться набором сведений для обеспечения прослеживаемости. Такая система позволит бороться с имеющимися барьерами и поможет развитию свободной торговли на евразийском пространстве. "Кыргызская Республика приветствует создание транспарентных условий для осуществления внутренней торговли и транзита товаров в третьи страны и из них. В этой связи, призываем стороны приложить усилия по выработке взаимно приемлемого решения по ситуации, сложившейся с транзитом товаров по территории ЕАЭС , а также созданию системы прослеживаемости товаров", - сказал С.Жээнбеков.

Он также отметил важность развития цифровой повестки ЕАЭС с учётом глубоких преобразований и трансформации мировой экономики, а также таких принципов, как обеспечение взаимной выгоды, равноправия и сохранения национальной безопасности государств-членов Союза.

"Здесь важным элементом является гармонизация национальных цифровых проектов с общими "основными направлениями цифровой повестки", которые должен стать стратегическим документом в части цифрового развития ЕАЭС. Вместе с тем необходимо уделить пристальное внимание дальнейшему увеличению объёмов взаимной торговли и наращиванию совместного экспорта стран ЕАЭС в третьи страны. Речь идет как о сельскохозяйственной, так и о промышленной продукции", заявил С.Жээнбеков.