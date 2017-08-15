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Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводненияАтамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами в результате наводненияНа Иссык-Куле таксист, изнасиловавший женщину на глазах ее ребенка, осужден на 8 летНа Иссык-Куле таксист, изнасиловавший женщину на глазах ее ребенка, осужден на 8 лет

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с человеческими жертвами в результате наводнения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442889-ru.html

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15 августа 2017, 15:55       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Республики Непал Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов страны. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба главы государства.
"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала.
Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании.
По данным зарубежных СМИ, почти 50 человек погибли, более 30 объявлены пропавшими без вести в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

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