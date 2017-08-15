А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с человеческими жертвами в результате наводнения

15 августа 2017, 15:55 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Республики Непал Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов страны. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба главы государства.

"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании.

По данным зарубежных СМИ, почти 50 человек погибли, более 30 объявлены пропавшими без вести в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.