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Атамбаев выразил соболезнования главе Непала в связи с жертвами наводнения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364856_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442888-ru.html

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15 августа 2017, 15:58       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов страны.
"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала.
Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании.

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