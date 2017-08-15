ЦИК проверила подписные листы Омурбека Бабанова

15 августа 2017, 15:47 Комментарии
Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президенты Омурбека Бабанова.
По данным ЦИК, всего проверено 20% подписей (22 тыс.).
"При проверке 767 подписей оказались недействительными", – пояснили в ЦИК.
Напомним, всего в поддержку Омурбека Бабанова поступило 107 тыс. подписей. Инициативная группа принесла в Центризбирком 18 коробок с подписными листами.
Отметим, крайний срок сдачи, определенный Центризбиркомом, — 25 августа 2017 года. Выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.