ЦИК проверила подписные листы Омурбека Бабанова

15 августа 2017, 15:47 Комментарии

Центризбирком проверил подписные листы кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

По данным ЦИК, всего проверено 20% подписей (22 тыс.).

"При проверке 767 подписей оказались недействительными", – пояснили в ЦИК.

Напомним, всего в поддержку Омурбека Бабанова поступило 107 тыс. подписей. Инициативная группа принесла в Центризбирком 18 коробок с подписными листами.

Отметим, крайний срок сдачи, определенный Центризбиркомом, — 25 августа 2017 года. Выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.