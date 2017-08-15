15 августа 2017, 15:28 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.2017 /Роман Гайнанов - Кабар/. В Кыргызстане специалисты проверят воду озера Сон-Куль на наличие загрязнений.

Данное мероприятие проводится в рамках семинара "Укрепление потенциала КР по оценке статуса озера Сон-Куль для экологически устойчивого развития (KGZ-Вода/Сон-Куль)", реализуемого при поддержке Правительства Финляндии совместно с Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООСЛХ), Финским институтом окружающей среды (SYKE) и ОО "Независимая экологическая экспертиза".

Будет произведен отбор проб донных отложений, воды, рыбы и бентоса на озере Сон-Куль на определение в них содержания тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей (СОЗ).

Выполнение анализов проб на СОЗы обусловлено необходимостью определить уровень возможного залегания загрязненного стойкими органическими загрязнителями горизонта с целью разработки рекомендаций по широкомасштабной очистке дна озера от мусора, включая старые сети, накопившегося на дне озера вследствие интенсивного использования озера в рыбохозяйственных и туристических целях, не допуская взмучивания возможно загрязненного СОЗами ила.

Сон-Куль - крупное высокогорное озеро, вокруг которого расположены пастбища и заповедная зона. В 1979 году произошел массовый выплод саранчовых, для борьбы с которыми были использованы пестициды, в том числе ДДТ и ГХЦГ. Впоследствии пестициды были смыты атмосферными осадками и водами небольших речек в акваторию озера. На тот момент это привело к массовой гибели не только рыбы, но и нарушению сложившегося биоценоза озера. В настоящее время, по прошествии многих лет, остаточные следы пестицидов, таких как ДДТ и ГХЦГ, попадающих в категорию стойких органических загрязнителей (СОЗ) могут быть обнаружены в донных пробах, а также пробах бентоса и рыбы.