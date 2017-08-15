Зона встречающих в Международном аэропорту "Манас" увеличилась на 25%

15 августа 2017, 15:22 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17/Кабар/. В западной и восточной части аэровокзала Международного аэропорта "Манас" завершились ремонтно-отделочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Манас.

Как рассказал начальник отдела реализации проектов ОАО "МАМ" Нурак Арыков, для удобства пассажиров зону встречающих на первом этаже аэровокзала увеличили на 25%.

"Количество обслуживаемых рейсов и пассажиров растет каждый год. В связи с этим было принято решение увеличить зону ожидания, сократив коммерческие площади на первом этаже АВК "Манас". Кроме этого, в западной и восточной частях АВК обновили дизайн, заменив облицовочные плиты, пол и подвесные потолки. В целях экономии энергии в АВК установлены новые светодиодные лампы и светильники, которые потребляют энергию в 4-5 раз меньше. Плюс к этому освещение стало намного ярче, надежнее и экономичнее", - сказал он.

По его словам, на этом ремонтные работы в аэропорту не остановятся. Так, следующим этапом будет добавление третей багажной ленты, что позволит избежать очередей и столпотворений при получении багажа.

"На сегодняшний день у нас 2 багажные ленты, но мы планируем установить еще 2. До конца текущего года будет установлена 3 лента для прилетающих из стран ЕАЭС. Также ведется работа по проектированию зоны местного прилета в восточном крыле АВК "Манас", где отдельно будет установлена 4 багажная лента для местных авиапассажиров", - отметил он.

Н.Арыков добавил, что для удобства пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями, в АВК установлены два пассажирских лифта.

"Основной целью было улучшение условий перемещения пассажиров в здании аэропорта, и обеспечение доступности для людей с ОВЗ и матерей с детскими колясками. Это лифты панорамного типа с грузоподъёмностью 1000 кг – каждый и обслуживают 3 этажа. Лифты соответствуют требованиям международных стандартов в аэропортах, с учетом современных технологий, долговечности и безопасности оборудования", - заключил он.