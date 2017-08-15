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На телефон доверия для детей за 7 месяцев 2017 года поступило 785 реальных звонков - МТСР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-telefo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442884-ru.html

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Нет полива? Мэрия просит обращаться по телефонам

15 августа 2017, 15:37       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В Центр "Телефон доверия для детей - 111" за 7 месяцев 2017 года по автоматизированной системе поступило 93626 телефонных звонков, из них 785 - реальных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.
Как отметила директор Центра телефона доверия для детей - 111 Марина Джапаркулова, в основном граждане обращались по вопросам семейных отношений и конфликтов, семейного насилия над женщинами, воспитания и поведения ребенка, взаимоотношения детей и родителей, учеников и преподавателей, пренебрежительного отношения, по системе образования, медицинского обеспечения, по распространению в соцсетях интернет-игры, оказанию помощи, о функциях Центра и др.
"Из 785 звонков, по 463 обращениям даны консультации и рекомендации, 105 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 217 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят", - рассказала Джапаркулова.
По данным Центра, из 217 обращений перенаправлены в районные, городские управления социального развития – 89 или 41,0 %, органы образования – 8 или 3,7 %, органы здравоохранения – 6 или 2,7 %, внутренних дел – 104 или 48,0 %, другие организации – 10 или 4,6 %.
По 58 перенаправленным обращениям Центром устно получены ответы от органов и учреждений о том, что дана консультация абоненту, по 142 обращениям получены письменные ответы, 17 находятся на рассмотрении.

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