ЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов, выбывших из гонки

15 августа 2017, 15:35 Комментарии

На заседании Центральной избирательной комиссии 15 августа прекращены полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента, которые выбыли из гонки. Так, лишены полномочий представители Анвара Сартаева, Мусы Оглы Мамедова и Садыра Жапарова.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что вопрос С.Жапарова не стоит рассматривать, так как он еще может подать апелляцию и войти в гонку.

На что член ее коллега Елена Джилкичиева ответила, что ЦИК уже принял решение по С.Жапарову, и, по данным Верховного суда, судимость Жапарова от 2013 года будет погашена только в 2023 году, вопрос Жапарова закрыт.

Также Центризбирком утвердил протокол о результатах проверки подписных листов кандидата на должность президента Омурбека Бабанова. Проверка показала, что из 107 тыс. подписей в его пользу действительными признаны 103 тыс.