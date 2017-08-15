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ЦИК прекратил полномочия уполномоченных представителей кандидатов, выбывших из гонки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442883-ru.html

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15 августа 2017, 15:35       Комментарии

На заседании Центральной избирательной комиссии 15 августа прекращены полномочия уполномоченных представителей кандидатов на должность президента, которые выбыли из гонки. Так, лишены полномочий представители Анвара Сартаева, Мусы Оглы Мамедова и Садыра Жапарова.
Член ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что вопрос С.Жапарова не стоит рассматривать, так как он еще может подать апелляцию и войти в гонку.
На что член ее коллега Елена Джилкичиева ответила, что ЦИК уже принял решение по С.Жапарову, и, по данным Верховного суда, судимость Жапарова от 2013 года будет погашена только в 2023 году, вопрос Жапарова закрыт.
Также Центризбирком утвердил протокол о результатах проверки подписных листов кандидата на должность президента Омурбека Бабанова. Проверка показала, что из 107 тыс. подписей в его пользу действительными признаны 103 тыс.

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