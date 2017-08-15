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С.Жээнбеков: Стратегическая задача Кыргызстана – занять свое место в цифровом мире

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442882-ru.html

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15 августа 2017, 15:49       Комментарии

Найти свое место в цифровом мире будущего - стратегическая задача Кыргызской Республики, заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 августа, на первом заседании правительственного Совета по реализации проекта "Таза Коом".
"Вопросам внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в систему госуправления и реформам в этой области руководство страны уделяет особое внимание. Сегодня мы уже сталкиваемся с большими изменениями, которые несут новые технологии. Встраивание страны в глобальную цифровую экономику - это неизбежный и необходимый процесс, направленный на сохранение нашей идентичности. Именно поэтому запускается новый общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, в котором цифровые технологии способствуют его развитию. Инновации должны стать двигателем, который позволит обеспечить конкурентоспособность Кыргызстана на глобальных рынках. Необходимо добиться того, чтобы любой продукт, сделанный в нашей стране, был образцом качества", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр отметил, что проект "Таза Коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции. Достигнуть этого получится путем автоматизации административных процедур и предоставление цифровых государственных услуг. Это сведет к минимуму влияние человеческого фактора.
"Наши социальные услуги должны быть не просто эффективными. Они должны давать каждому в стране чувство уверенности в своем будущем и в будущем своих детей. Приоритетом стали развитие и приумножение человеческого капитала, вопросы образования, повсеместной цифровой грамотности", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Глава правительства заявил, что реализация проекта "Таза Коом" потребует дисциплины и согласованных действий от всех министерств и ведомств страны. "Уже осенью текущего года мы должны получить полноценную программу по цифровой трансформации вместе с реалистичным планом действий по ее реализации. Одна из важных целей программы "Таза Коом" - создание благоприятной правовой среды, помогающей устойчивому развитию. Поэтому приоритетными являются задачи по совершенствованию законодательства, эффективной политики государственного регулирования для внедрения электронного управления, электронных государственных услуг, цифровой трансформации государства", - констатировал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
На сегодняшнем первом заседании председатель Госкомитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев представил проект Концепции программы цифровой трансформации "Таза Коом". Председатель Государственной налоговой службы Октябрь Абдыкаимов представил перечень приоритетных проектов в рамках программы "Таза Коом", мэр города Бишкек Албек Ибраимов озвучил планы по реализации пилотного проекта "Умный город".
По итогам заседания проект Концепции программы цифровой трансформации "Таза Коом" был одобрен с учетом замечаний и предложений.
Отметим, что Совет по реализации проекта "Таза Коом" при правительстве КР является высшим органом по координации перехода к электронному управлению в Кыргызской Республике, реализации программы цифровой трансформации государства.

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