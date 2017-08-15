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500 тысяч вместо 600 сомов. Жительница Нарына получила компенсацию за дом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364852_50...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442881-ru.html

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15 августа 2017, 15:13       Комментарии

При соблюдении всех условий страхования пострадавшие могут получить компенсацию, благодаря которой могут полностью восстановить или же построить новый дом. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции рассказала глава Государственной страховой компании Джумагуль Эгамбердиева.
Арзыкан Бекбоева является одной из пострадавших в результате селевого потока в Жумгальском районе Нарынской области. Она рассказала, что в прошлом году после сюжетов о разрушении домов на юге страны решила застраховать свой дом, хотя не верила в то, что от государства можно получить крупную компенсацию. К тому же женщина была уверена, что в Жумгальском районе, который считается одним из сейсмически безопасных зон, никаких природных катастроф не произойдет. Но 10 июля этого года селевый поток практически унес ее дом.
В это время женщина в дочерьми находилась в Бишкеке, и о трагедии узнала от соседей. Тогда она вспомнила, что ее дом был застрахован. При обращении в компанию ее заверили, что она сможет получить полную компенсацию. И сегодня, 15 августа, глава компании Джумагуль Эгамбердиева лично вручила ей сертификат на 500 тыс. сомов - именно на такую сумму специалисты оценили ее ущерб. Женщина планирует построить трехкомнатный дом в своем же селе, но на безопасном участке.
"Я всегда с недоверием относилась к таким вещам, и такие несчастья всегда происходили только на юге страны. Видя по новостям сюжеты о том, как оползень или землетрясение в одночасье полностью уничтожают дома и имущество людей, всегда переживала, думала, почему бы им не переехать в другое место. Но на своем опыте поняла, что несчастье может произойти в любом месте и с любым человеком. Мне повезло, что я вовремя застраховала дом и теперь смогу построить новый", - поделилась женщина.

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