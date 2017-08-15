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Кыргызстанцы завоевали 20 медалей на Фестивале национальных видов спорта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364844_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442880-ru.html

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15 августа 2017, 15:29       Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала 20 медалей на первом Фестивале национальных видов спорта и игр СНГ, которые проходят в городе Ульяновске (Россия).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в играх принимают участие представители Казахстана, Туркменистана, Армении, Беларуси и России, а также Кыргызстана.
На сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 20 медалей, из которых шесть золотых, семь серебряных и столько же бронзовых.
Золотые медали по мас-рестлингу завоевали Сергей Долгалев и Азат Таштанбеков, по гиревому спорту - Екатерина Старикова, по стрельбе из лука Асель Садырова взяла два золота и также победителем стал Кубан Томотоев.
Список победителей и призеров:
мас-рестлинг
<li>1-е место - Сергей Долгалев в весовой категории до 125 кг</li><li>1-е место - Азат Таштанбеков (до 90 кг)</li><li>2-е место - Келдибек Атайбек уулу (до 105 кг)</li><li>2-е место - Сергей Зенов (до 80 кг)</li><li>2-е место - Акыл Насыпбеков (до 70 кг)</li><li>2-е место - Нургазы Барманов (до 60 кг)</li>
Команда Кыргызстана заняла 3-е общекомандное место.
гиревой спорт
<li>1-е место – Екатерина Старикова (до 68 кг)</li><li>3-е место - Токтосун Мурзаев (до 85 кг)</li><li>3-е место - Тариэл Бакиров (до 95 кг)</li>
стрельба из лука (прицельная)
<li>1-е место - Асель Садырова</li><li>2-е место - Кубан Томотоев</li><li>3-е место - Азамат Акунов</li>
на точность
<li>2-е место - Асель Садырова</li><li>3-е место - Азамат Акунов</li>
быстрая стрельба
<li>1-е место - Асель Садырова</li><li>1-е место - Кубан Томотоев</li>
Команда Кыргызстана заняла 2-е общекомандное место
самбо
<li>2-е место - Доолот Садыркулов в весовой категории до 62 кг</li><li>3-е место - Даврон Маразыков (до 57 кг)</li><li>3-е место Нурсултан Уланов (до 68 кг)</li><li>3-е место Нурсултан Абдухаликов (до 74 кг).</li>

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