Кыргызстанцы завоевали 20 медалей на Фестивале национальных видов спорта

15 августа 2017, 15:29 Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала 20 медалей на первом Фестивале национальных видов спорта и игр СНГ, которые проходят в городе Ульяновске (Россия).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в играх принимают участие представители Казахстана, Туркменистана, Армении, Беларуси и России, а также Кыргызстана.

На сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 20 медалей, из которых шесть золотых, семь серебряных и столько же бронзовых.

Золотые медали по мас-рестлингу завоевали Сергей Долгалев и Азат Таштанбеков, по гиревому спорту - Екатерина Старикова, по стрельбе из лука Асель Садырова взяла два золота и также победителем стал Кубан Томотоев.

Список победителей и призеров:

мас-рестлинг

<li>1-е место - Сергей Долгалев в весовой категории до 125 кг</li><li>1-е место - Азат Таштанбеков (до 90 кг)</li><li>2-е место - Келдибек Атайбек уулу (до 105 кг)</li><li>2-е место - Сергей Зенов (до 80 кг)</li><li>2-е место - Акыл Насыпбеков (до 70 кг)</li><li>2-е место - Нургазы Барманов (до 60 кг)</li>

Команда Кыргызстана заняла 3-е общекомандное место.

гиревой спорт

<li>1-е место – Екатерина Старикова (до 68 кг)</li><li>3-е место - Токтосун Мурзаев (до 85 кг)</li><li>3-е место - Тариэл Бакиров (до 95 кг)</li>

стрельба из лука (прицельная)

<li>1-е место - Асель Садырова</li><li>2-е место - Кубан Томотоев</li><li>3-е место - Азамат Акунов</li>

на точность

<li>2-е место - Асель Садырова</li><li>3-е место - Азамат Акунов</li>

быстрая стрельба

<li>1-е место - Асель Садырова</li><li>1-е место - Кубан Томотоев</li>

Команда Кыргызстана заняла 2-е общекомандное место

самбо

<li>2-е место - Доолот Садыркулов в весовой категории до 62 кг</li><li>3-е место - Даврон Маразыков (до 57 кг)</li><li>3-е место Нурсултан Уланов (до 68 кг)</li><li>3-е место Нурсултан Абдухаликов (до 74 кг).</li>