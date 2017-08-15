Эксперимент — школьники Кыргызстана будут учиться по новым учебникам

15 августа 2017, 15:10 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 7 августа принял министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву. На встрече обсуждались вопросы подготовки к новому учебному году. Министр сообщила, что с 1 сентября в школах страны будут апробироваться учебники по 27 предметам и некоторые учебные пособия. Редакция Sputnik Кыргызстан решила узнать о плюсах и минусах этого проекта.

В предстоящем учебном году ученики 5-6-х классов 56 школ страны начнут учиться по новым учебникам по всем предметам. За один год они апробируются и в 2018-м с учетом предложений и мнений будут полностью введены в школы страны.

1,5 миллиона долларов только для апробации... Главное - содержание Как сообщили в Минобрнауки, на обновление учебников направлено 1,5 миллиона долларов.

"Средства выделяет Всемирный банк. На этой основе на каждый предмет двух классов будет выпущено и доставлено на места по 800 учебников. Половину учебных пособий издадут на русском языке, половину - на кыргызском. В процессе обучения учтут все предложения. При необходимости содержание учебников будет изменено", - отметили в министерстве.

Кроме того, в нынешнем году в 30 инновационных школах для учащихся 7-9-х классов на пилотной основе выдадут учебники нового содержания.

По словам специалиста министерства Чынары Курбановой, процесс обновления учебников будет длиться несколько лет.

"Эта работа требует много времени. Например, учебники проходят проверку ученых, печатаются в типографиях, оценивается их содержание. Только после этого их издадут массовым тиражом. Сейчас учебники для 5-6-х классов подвергаются изменениям, в сентябре по плану их выпустят. Так, они будут укомплектованы к 2018/2019 учебному году. Кроме того, есть учебники по предметам, изучаемым до 11-го класса", - сказала Курбанова.

Также она отметила, что в рамках проекта будут меняться и учебные программы.

Для решения проблемы учебников необходимо участие учителей Доктор педагогических наук, профессор Жанкороз Каниметов говорит, что при выборе новых учебников особое внимание надо уделять их содержанию. По его оценке, в этом процессе должны участвовать и ученые, и практики.

"После 90-х годов мы пользовались разными учебниками. Их качество было не самым лучшим. В последнее время высказываются разные мнения. Содержание нынешних учебников хуже использовавшихся в советское время. Поэтому, даже если и поздно, то, что работа началась, это уже хорошо. Надо учебные пособия приспосабливать под учащихся, выработать их с учетом некоторых моментов. При этом к работе надо привлекать не только ученых, но и опытных учителей", - сказал Каниметов.

Профессор отметил, что отбирать учебные пособия надо не наобум, а через конкурсы.

Учебники для школ страны разрабатывает Академия образования, для этого задействован специальный отдел.

Вице-президент академии Алмазбек Токтомаметов говорит, что в процессе обновления содержание учебников подверглось изменениям.

"В последнее время уровень учебных пособий упал, много говорится о многочисленных ошибках в них. В связи с этим в порядке эксперимента мы подготовили некоторые учебники и предложили их министерству. Они прошли экспертизу, при их написании учитывались возрастные особенности учащихся. Содержание подверглось большим изменениям. Мы постарались использовать не заграничный опыт, а отечественный", - сказал Токтомаметов.

Чтобы новая литература была доступна учащимся, ее выпускают с дополнительными материалами и дисками.

В прошлом году учебники для начальных классов прошли апробацию и их утвердили к использованию.

По словам Гульсун Усеновой, директора школы №66 Кара-Сууйского района Ошской области, где использовались новые учебники, содержание старых учащиеся усваивали плохо.

"Учебники нового образца мы использовали в 2016/2017 учебном году. Их содержание легко усваивается, да и внешнее оформление хорошее. Кроме этого, мы пользуемся новыми пособиями по живописи и музыке. В старых учебниках было много ошибок, школьникам их плохо понимали", - говорит Усенова.

В рамках проекта обновляются учебники по 27 предметам с 1-го по 11-й класс, в целом по стране в него включено более 2 тысяч школ. Учебники выдаются бесплатно.

Министерство сообщает, что в данное время по республике 83,6 процента средних учебных заведений снабжены учебным материалом. Из них в школах с кыргызским языком обучения учебников достаточно, с русским - 68 процентов, с узбекским - 83.

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