На открывших стрельбу на кыргызско-казахской границе завели дело

15 августа 2017, 15:25 Комментарии

После инцидента со стрельбой в Жамбылской области у границы с Кыргызстаном, в результате которого убит один человек, в отношении двух военнослужащих начато досудебное расследование.

По сообщению главной военной прокуратуры, 12 августа на участке пограничной заставы "Жасоркен" воинской части 2035 пограничным нарядом в составе двух солдат срочной службы замечено около двух десятков неизвестных лиц, которые, как сообщается, повредили инженерные сооружения государственной границы, когда перегоняли лошадей из Кыргызстана.

Старший пограничного наряда рядовой Ергеш подал команду "Стой!", на что, по официальной информации, неизвестные лица начали закидывать пограничников камнями. После чего Ергеш из вверенного ему оружия произвел предупредительный выстрел в воздух и позднее произвел два выстрела в сторону нападавших. В результате смертельное ранение получил житель села Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области гражданин Казахстана Амиртаев Е.Д.

Главная военная прокуратура сообщает, что расследование в отношении двух военных начато по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, с применением оружия". Дело заведено для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта", — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Ранее отдельно полиция начала расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении применения насилия в отношении представителей власти.