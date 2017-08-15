Что мешает Кыргызстану стать востребованным в туристической индустрии?

15 августа 2017, 15:11 Комментарии

Кыргызстан прекрасная, горная страна, расположенная в сердце Центральной Азии. Природа республики поражает воображение даже самых придирчивых туристов. Величественные горы, реки и озера, необычайные ландшафты, чистый воздух и многое другое. За все это кыргызстанцы любят родной край.

На тему красоты Кыргызстана есть даже анекдот о том, что, когда Бог раздавал землю, кыргыз проспал. Придя, когда уже всем все раздали, кыргыз начал плакать. Бог сжалился над ним и отдал свою дачу.

Несмотря на все преимущества страны, доходы от туризма ежегодно составляют не более 4% от ВВП. По данным экспертов ООН, республика использует всего 15% от своего потенциала при условии использования 100% возможностей ВВП вырос бы до 600 млрд сомов.

Что мешает Кыргызстану стать одной из самых востребованных стран в туристической индустрии? K—News собрал в социальной сети самые распространенные претензии туристов.

<li>Отсутствие туалетов вблизи пляжей, что наводит туристов на мысль о том, что все купающиеся ходят по нужде прямо в озеро Иссык-Куль. Согласитесь, не самая приятная перспектива искупаться в озере полным испражнений.</li>

2. Хамское, а порой даже пугающее отношение таксистов. Плюс завышенные тарифы на услуги. Один из таких случаев, произошедший в парке Ала-Арча пользователь Facebook описал в группе "Черный список". Главными героями ситуации стали двое австрийских туристов, которые не могли уехать из заповедника. Дело в том, что общественный транспорт там не ходит. Это развязывает недобросовестным таксистам руки и они запрашивают за свои услуги втридорога.

3. Грязные неухоженные пляжи и спонтанные свалки образованные вблизи озера Иссык-Куль. Об организации одной из таких свалок в селе Тамчи сообщил пользователь Мидин Сактанов, приложив к посту красноречивые фотографии которые говорят больше тысячи слов.

1 of 5 4. Гости из соседнего Казхастана жалуются на произвол со стороны сотрудников ГАИ и поборы.

5. Ну и напоследок претензии туристов и не только к аэропорту "Манас". Первое, что видит иностранец прилетевший в Кыргызстан − аэропорт и его персонал. На тему неудовлетворительной работы воздушной гавани в Facebook посвящено сразу несколько постов. Претензии следующие: первая — сохранность багажа не гарантируется, вторая — плохо организованная работа (толпа, очереди и т.д.), третья — неприспособленность для людей с ОВЗ.

"Аэропорт "Манас" не соответствует стандартам международного. Аэропорт в городе Ош, пусть меньше по размерам, но сотрудники оказывают всевозможную помощь людям на колясках, для этого не надо подниматься на Бог знает какой этаж и умолять сотрудников авиакомпании помочь и услышать в ответ, что "пусть ездят с сопровождающими, пусть дома сидят"", — написала на своей странице пользователь Nazgul Flor.

1 of 2 Конечно, схожие проблемы с туризмом есть и в других странах. Но почему нужно всегда оглядываемся на тех кто хуже. Может пора перестать отрицать наличие проблем и обижаться на обоснованные претензии. Принять к сведению и устранить недочеты.

Можно долго говорить о потенциале страны, о том, что Кыргызстан — это маленькая Швейцария, но ежегодный доход от туристической индустрии говорит сам за себя. Так, по данным Нацстаткома, в 2016 году Кыргызстан на туризме заработал менее полумиллиарда долларов США, итоги турсезона 2017 года еще не подведены.