На выборах в Кыргызстане предстоит определить новый путь развития всей Центральной Азии – Омурбек Бабанов

15 августа 2017, 14:59 Комментарии

О предвыборном и поствыборном Кыргызстане в интервью "Эксперт Online" рассказал один из основных кандидатов на пост президента страны, лидер оппозиционной партии "Республика" Омурбек Бабанов.

— Скоро в Кыргызстане состоятся выборы президента. Какие вызовы стоят перед преемником Алмазбека Атамбаева?

— Кыргызстан – это страна множества проблем, отложенных "на потом". Новому президенту придется решать множество задач, давно созревших и перезревших. Сейчас, через 25 лет после объявления независимости, мы так и не смогли выйти на прежний уровень ВВП на душу населения, занимаем 152-е место, между Сенегалом и Зимбабве. Раньше мы были одним из центров советской промышленности. Сейчас же наша модель – страна догоняющего типа развития. Доля государства в экономике – 62%, доля расходов бюджета к ВВП – одна из самых высоких в мире. Внешний долг – 40% к уровню ВВП.

По сути, от этого все проблемы государства. У нас 28% населения – официально безработные, огромное число самозанятых, которые не приносят экономике никаких налогов и работают за рубежом. Доля "серой" экономики – почти 40% ВВП. Это не дает развивать отрасли, которые формируют конкурентность страны в современном мире – образование, науку, технологии. А это, в свою очередь, обедняет человеческий капитал, ведет к радикализации населения.

— Целый ворох проблем. И что делать, чтобы их решить?

— У нас есть пословица: в молодости – труд, в старости – достаток. Надо понимать, что для того, чтобы Кыргызстану встать на путь устойчивого развития, передать что-то нашим детям, сейчас надо встать на новый путь — путь реформ. Я это вижу так — необходимо начать дерегулирование экономики, снизить налоги на бизнес, упростить регистрацию малым предприятиям, сделать ставку на малый бизнес, объявить налоговые каникулы для инвесторов, освободить малый бизнес от платежей на три года. Конечно, без политических реформ тоже не обойтись. Развитие государственных институтов, формирование независимых судов, привлечение инвестиций — все это пункты моей программы действий, если народ доверит мне управление страной.

— В Кыргызстане одни политики считают, что страна должна развиваться, сотрудничая с Россией, участвуя в "евразийском проекте", ЕАЭС и ОДКБ. Другие выступают за сближение с другими странами и блоками – США, ЕС, арабским миром. Какова Ваша позиция?

— Основа независимости любого государства – прагматический подход. Кыргызстан должен предлагать равные условия для всех, кто заинтересован в сотрудничестве. Но нам надо учитывать особенности современного этапа – наша промышленность еще со времен СССР, заточена под интеграцию с Россией и нашими ближайшими соседями — Казахстаном, Узбекистаном, Монголией — и это наши важнейшие экономические партнеры. Россия – второй по объемам покупатель товаров Кыргызстана. Первый – Швейцария, но она покупает только золото. Поэтому мы будем предлагать вкладывать деньги в страну, участвовать в проектах, которые будут приносит выгоду обеим сторонам.

В экономику необходимо запустить инвесторов, как в пруд запускают мальков, чтобы выросла рыба. Для этого надо добиться разгосударствления экономики (сейчас уровень государства в экономике – выше 60%), создать привлекательные инвестиционные условия.

— И что нужно для экономического "рывка" Кыргызстана?

— Наша главная цель в экономике – крупные инфраструктурные проекты, которые послужат драйвером экономического роста. И здесь мы хотели бы видеть активность в Кыргызстане не только "Газпрома", но и предложить совместные проекты, например, РАО ЕЭС — в сфере энергетики, РЖД – в создании транзитных транспортных маршрутов на историческом "Шелковом пути". Есть ряд проектов в сфере военной промышленности, разработки месторождений полезных ископаемых, переработки и поставок сельскохозяйственной продукции.

— Что даст России участие в этих проектах?

— Надо понимать, что мы живем в 21-м веке, когда нет проблем отдельных государств. Все – глобально. Вот благополучная Ницца, где смертник, попавший под влияние террористов из-за своей необразованности, давит 400 человек – у которых еще утром были свои планы на жизнь. Вот афганский крестьянин, который от бедности, чтобы прокормить свою семью, выращивает опий — травит детей из благополучных семей в странах "золотого миллиарда". Поэтому, еще будучи премьером, я активно продвигал идеи совместного развития, кооперации, решения проблем сообща. И Россия, как мне видится, понимает, что залог ее собственного устойчивого развития – процветание вместе с ее соседями.

— Действительно, вы были одним из инициаторов вступления Кыргызстана в ЕАЭС…

— И я горд этим. Сейчас мы – партнеры РФ по ЕАЭС и ТС. Годы показали жизнеспособность этого блока. И сейчас, когда Россия находится в ситуации конфронтации с Западом, когда новый пакет санкций США ставит Москву в ситуацию экономической изоляции, самое время сдуть пыль с механизмов реализации совместного сотрудничества.

— Это как?

— Мы готовы возродить механизмы производственной кооперации, существовавшие еще в СССР. Восстановить и модернизировать заводы. Дать развивать здесь новые производства. Заключить соглашения о разработке полезных ископаемых – например, на условиях СРП. Поставлять продовольственные товары, которые нужны российскому рынку. Мы можем развивать сотрудничество в сфере ВПК – как известно, многие компоненты для российских систем вооружений производились на Украине, и сейчас России, чтобы не потерять рынок, необходимо замещение.

Я уверен, что Кыргызстан гораздо более выгодный и предсказуемый торговый партнер для вас, чем многие страны дальнего зарубежья. Мы состоим в общем стратегическом объединении, ОДКБ. У нас общие угрозы и понимание методов борьбы с ними. Нам нечего делить в сфере политики. И самое главное – у нас огромная общая история, поэтому мы можем доверять друг другу.

— Эти цели, в общем-то, декларировались уже давно. Почему же интеграция до сих пор не реализовалась в полной мере?

— Моя цель — наполнить реальным смыслом механизмы интеграции в ЕАЭС. Сейчас об интеграции и сотрудничестве много говорят, но мало делают. Это необходимо исправлять. Процедура создания сертификационных лабораторий для сельхозпродукции растянулась на неопределенное время, из-за чего киргизская продукция никак не может выйти на общий рынок. Россия выделила $127 млн для адаптации Кыргызстана к условиям ЕАЭС – а воз и ныне там.

Если бы власти нормально работали и продвигали товары, то в страну был бы огромный приток средств со всего ЕАЭС. Огромную проблему составляет коррупция на таможне, из-за которой на внешней торговле обогащаются не граждане, а отдельные богачи. Партнеры по ЕАЭС тоже недовольны, потому что коррупционеры и контрабандисты пытаются превратить Кыргызстан в зону для беспошлинного ввоза товаров и обогащения в ущерб всем нам.

И так – во всем. Если сравнить статистику торговли Китая и Кыргызстана, с кыргызской стороны границы ежегодно "пропадает" $3-4 млрд. А с этих денег могли бы собираться налоги, идти на школы, больницы, строительство новых предприятий. Если проявить волю и навести порядок, нужды в бесконечных займах не будет.

— Экономический рост обычно возможен лишь в том случае, если инвестициям гарантирована безопасность, и не только от внутренних угроз, но и от внешних. А перед центральноазиатскими республиками с точки зрения безопасности стоят очень серьезные вызовы…

— Идет эскалация напряженности, в ближайшем будущем – борьба самых разных сил за центральноазиатский регион, который, по сути, представляет собой сейчас единственную буферную зону, отделяющую Россию от радикального исламизма. Мы это ощущаем на себе. За последние 3 года почти в 3 раза выросло число арестованных за терроризм. Регулярно сообщается о предотвращении новых терактов республиканскими спецслужбами. Радикалы проникают как вода сквозь песок, у них уже есть свои люди во власти, своя агентура. Взрыв в китайском посольстве предотвратить не смогли. Группировка "Таухид валь-джихад", которая организовала кровавый теракт в Петербурге, также готовила ряд терактов на территории Кыргызстана, в Чуйской и Ошской областях. Более 1000 граждан Киргизии ушли воевать в ИГИЛ. А мы еще помним Баткенские события, когда боевики пытались прорваться из Таджикистана через Кыргызстан в Узбекистан. Это был наш Беслан, и тогда Владимир Путин как верховный главнокомандующий санкционировал участие России в подавлении бандформирований на территории Кыргызстана.

— Но почему тогда Кыргызстан отказался от предложения России о формировании совместного контингента наблюдателей для миротворческой миссии в зонах деэскалации в Сирии? Ведь там Москва защищает не только Сирию и себя, но и Среднюю Азию.

— Общеизвестно желание радикалов сделать Центральную Азию новым плацдармом боевиков, и они ждут для этого только повода. Радикалы разжигают сепаратизм в южных регионах республики, пытаются создать там бандподполье. Тут я солидарен с нашим президентом, Алмазбеком Атамбаевым – нам надо избегать любых угроз поляризации населения, не давать боевикам даже повод развязать информационную войну.

Война должна оставаться на задворках Центральной Азии. Кыргызстан в настоящий момент не может задействовать свою армию, чтобы поддерживать эти международные усилия, но готов обсудить свое политическое участие в урегулировании конфликтов и борьбе с экстремизмом. Так, Казахстан уже внес свой большой вклад в разрешение сирийской проблемы с помощью Астанинского процесса.

— Но можно бороться с радикализмом не только в Сирии, но и у себя дома. В республике постепенно идет религиозная радикализация на фоне падения уровня образования. Очевидно, что Бишкек не может самостоятельно бороться с влиянием сильных зарубежных центров радикализма. Что вы намерены предпринять в этой связи?

— Одна из базовых причин роста религиозного экстремизма – это бедность и отсутствие образования. Как говорил Троцкий, "у кого есть курица, тот не пойдет на баррикады". Поэтому в моей программе одно из центральных мест отведено возрождению высшей школы и серьезной модернизации среднего образования. Образованный, грамотный человек с широким кругозором не станет фанатиком и террористом.

Остановить промывку мозгов нашим гражданам внутри страны, остановить ввоз вооружений через нашу границу, перекрыть финансирование радикализма. Эта задача нам вполне по силам. Просто нужно захотеть ее решать. Ну, и конечно, нужна кооперация, в первую очередь с Россией.

— А как соблюсти баланс между исламскими культурными корнями и ростом радикализма?

— Ислам – мирная религия. Мы наблюдаем желание многих стран, потенциально поддерживающих терроризм, привнести чуждые исламу идеалу на нашу почву – под благовидным предлогом строительства мечетей, изучения основ исламской культуры. Но наша задача – при сохранении своих культурных корней, добиться создания образованного общества, инкорпорированного в мировую систему разделения труда.

У меня есть ряд предложений, как уравнять и то и другое. В частности – ставить условие инвесторам, строящим центры религиозной культуры, параллельно создавать и объекты инфраструктуры — детские сады, школы, больницы. Так мы добьемся сбалансированного развития наших граждан.

— Какова ваша позиция по поводу статуса российских военных баз в Кыргызстане?

— Российская военная база в Канте — не только гарант безопасности Кыргызстана, но во многом и стабильности во всей Центральной Азии. Так что военной базе в Кыргызстане быть и этот вопрос не подлежит обсуждению. А если предмет для обсуждения есть – то это только варианты расширения военного сотрудничества.

Мы понимаем, что у России огромный опыт охраны границ гораздо более протяженных, чем у Кыргызстана. И мы многому могли бы у них научиться, нам надо приспособить нашу армию, погранслужбу к вызовам нового времени. Поэтому целесообразно было бы создание совместных Центров оперативного реагирования, где российские специалисты могли бы обучать нас в техническом мониторинге труднодоступных участков границы, использовать беспилотники для выявления нарушителей, контролировать перемещение грузов через границу, задействовать спутники.

— Россия также выступила с предложением о создании второй военной базы, на южном пограничье…

— Надо понимать, что существующая база в Канте – это запасной аэродром, ранее бывший базой Одесской школы летчиков, учебная часть, не отвечающая вызовам сегодняшнего дня. Поэтому разговоры об усилении контроля над границами с юга Кыргызстана – имеют все основания. Наши опасения – в том, чтобы военное присутствие России в Кыргызстане не дало поводов радикалам раздувать националистические настроения, не вело к обострению обстановки. Поэтому формат расширения сотрудничества необходимо обсуждать, делать совместным. Возможно, следует подумать о создании совместных военных баз блока ОДКБ. Эти шаги нужно реализовывать одновременно с коллективными мерами обеспечения безопасности на Юге страны. Это в интересах и Кыргызстана, и России, и союзников по ОДКБ. Собственно, наличие таких общих интересов и общих угроз делает союз прочным.

— По данным источников в правоохранительных органах, из Кыргызстана в РФ увеличивается наркотрафик, его покрывают в Бишкеке, фактически границы республики прозрачны. Как вы намерены бороться с этим явлением?

— Наше уникальное транзитное положение, как оказалось, может нести риски и для нас самих. Сегодня треть выращенного в Афганистане опиума идет в Центральную Азию и Россию. Наркотики калечат нашу молодежь, распространяют СПИД и другие болезни, убивают наше будущее. А сам наркотрафик находится под контролем экстремистов, которые используют вырученные от торговли смертью деньги на террористическую деятельность. Они покупают чиновников, разлагают власть. Если с этим не бороться, то регион могут охватить нарковойны картелей, как это происходит в Латинской Америке.

— Вы предлагаете усилить роль ОДКБ в решении этих вопросов…

— Я предлагаю создать в Ошской и Баткенской области единый центр ОДКБ по борьбе с контрабандой наркотиков, включающий не только руководящие органы но и учебную часть для наркополицейских, коллективные силы наркополиции, современную лабораторию и аналитический центр. За счет общих ресурсов Организации усилить людьми, техникой, обеспечить контроль над грузопотоками.

Я готов пойти дальше и предложить создать новое подразделение ОДКБ – части Коллективной пограничной охраны.

Чтобы исключить в регионе предпосылки к преступности, я также предложу союзникам по ОДКБ вложиться в возобновление работы нескольких региональных предприятий. Также будут новые кредитные и лизинговые программы для местных крестьян. Это даст людям работу и поможет не меньше, чем полицейские меры.

Все это – комплексные решения. Меры, предлагаемые мной и моими соратниками амбициозны – наша цель вывести Кыргызстан на место в первой десятке среди быстроразвивающихся стран – "новых тигров". Но если ждать, тянуть и надеяться на лучшее – момент будет упущен, и центростремительные мировые тенденции сделают необратимыми зарождающиеся процессы негативного характера, которые явно начинают жить своей жизнью как в Кыргызстане, так и во всей Центральной Азии.