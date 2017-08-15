В Оше таксиста убили ради машины, двое задержаны, один из них - военнослужащий

15 августа 2017, 14:48 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В Ошской области таксиста убили ради машины, двое задержаны, один из них – военнослужащий-контрактник. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД Ошской области Жениш Аширбаев.

По его словам, тело пропавшего без вести таксиста Алишера Таджибаева было обнаружено 11 августа вечером в селе Ак-Терек Ноокатского района. Экспертиза показала, что он был убит.

По подозрению в совершении этого убийства задержаны двое парней, которым 21 и 22 года. В милиции добавили, что задержанные служили вместе в одной из войсковых частей города Оша, и после службы один из них остался служить по контракту.

Как сообщается, 5 августа примерно в 20.30 в микрорайоне "Анар" подозреваемые увидели Lexus. Они попросили водителя отвезти их в село Гулбаар Араванского района. По дороге злоумышленники задушили таксиста и оставили тело в безлюдном месте.

Затем они на этой машине поехали в Бишкек, где один из них попросил своего родственника помочь продать автомобиль. Когда тот отказался, злоумышленники оставили машину в безлюдном месте на окраине столицы и вернулись в Ош.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется следствие.