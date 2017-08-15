Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Эгамбердиева: Зачастую владельцы домов не имеют даже техпаспортов на домЭгамбердиева: Зачастую владельцы домов не имеют даже техпаспортов на домВ Вене обсудили возможности экспорта пищевых продуктов из Кыргызстана в АвстриюВ Вене обсудили возможности экспорта пищевых продуктов из Кыргызстана в Австрию

В Оше таксиста убили ради машины, двое задержаны, один из них - военнослужащий

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442875-ru.html

Похожие новости

"Таксист" Руслан вернет любую "найденную" им вещь за безналичный расчет

Таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, осудили на 8 лет

Военнослужащие-трансгендеры подали на Трампа в суд

Дети военнослужащих базы ОДКБ в Канте стали юнармейцами

Спасатель за рулем — таксистов учат оказывать первую помощь при ДТП

15 августа 2017, 14:48       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В Ошской области таксиста убили ради машины, двое задержаны, один из них – военнослужащий-контрактник. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД Ошской области Жениш Аширбаев.
По его словам, тело пропавшего без вести таксиста Алишера Таджибаева было обнаружено 11 августа вечером в селе Ак-Терек Ноокатского района. Экспертиза показала, что он был убит.
По подозрению в совершении этого убийства задержаны двое парней, которым 21 и 22 года. В милиции добавили, что задержанные служили вместе в одной из войсковых частей города Оша, и после службы один из них остался служить по контракту.
Как сообщается, 5 августа примерно в 20.30 в микрорайоне "Анар" подозреваемые увидели Lexus. Они попросили водителя отвезти их в село Гулбаар Араванского района. По дороге злоумышленники задушили таксиста и оставили тело в безлюдном месте.
Затем они на этой машине поехали в Бишкек, где один из них попросил своего родственника помочь продать автомобиль. Когда тот отказался, злоумышленники оставили машину в безлюдном месте на окраине столицы и вернулись в Ош.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум