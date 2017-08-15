В Кыргызстан с рабочим визитом приедет премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

15 августа 2017, 15:01 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов завтра, 16 августа, прибывает в Кыргызстан для участия в заседаниях межправительственных комиссий. В рамках визита состоится его встреча с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Завтра, 16 августа, в Бишкеке с участием премьер-министров пройдут заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами.

"Визит премьер-министра Узбекистана и проведение заседаний двух межправительственных комиссий заложат хорошую основу для развития двусторонних отношений. Руководство Узбекистана имеет понимание по всем вопросам сотрудничества и намерение решать стоящие перед нами задачи", - заявил сегодня, 15 августа, вице-премьер-министр КР Жениш Разаков в интервью журналистам.

Касаясь вопроса делимитации и демаркации госграниц, Разаков отметил, что в этом направлении ведут переговоры рабочие группы правительственных делегаций двух стран. С момента возобновления переговорного процесса, начиная с августа 2016 года по 31 июля 2017 года, проведены уже четырнадцать встреч рабочих групп.

Разаков также отметил положительную динамику в развитии культурных и торговых отношений с Узбекистаном. В октябре 2016 года стороны обменивались визитами правительственных делегаций на уровне вице-премьер-министров двух стран. По итогам переговоров между приграничными областями был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. В составе делегаций сторон были руководители приграничных областей, деятели культуры и искусства, спортсмены. Визиты сопровождались культурными мероприятиями.