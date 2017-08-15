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В Баткене таможенники пресекли контрабанду сигарет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442873-ru.html

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15 августа 2017, 15:11       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В Баткенской области таможенники пресекли контрабанду сигарет, сообщили в пресс-службе ГТС.
По их информации, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Оперативной таможни "Юг" в районе села "Кара-Бак" Баткенской области остановили "Мерседес-Бенц 308" с кыргызскими госномерами под управлением гражданина Кыргызстана. При осмотре грузового отсека машины были обнаружены 20 коробок сигарет Marlboro (10 тыс пачек) без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенных из Таджикистана.
Данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 600 000 сом.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

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