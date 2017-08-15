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Госстраховая организация будет сотрудничать с Росгосстрахом для страхования мигрантов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442872-ru.html

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15 августа 2017, 15:07       Комментарии

Государственная страховая организация будет сотрудничать с Росстрахом по страхованию мигрантов. Об этом 15 августа в ходе пресс-конференции сообщила председатель правления организации Джумагуль Эгамбердиева.
По ее словам, Госстраховая организация занимается не только обязательным страхование жилья от стихийных бедствий, но и другими обязательными и добровольными видами страхования. В рамках этой работы планируется ввести страхование мигрантов.
"Мы будем сотрудничать с Росгосстрахом. Скоро они приезжают, и мы будем вести переговоры по вопросу страхования мигрантов. Они, выезжая, уже будут застрахованы. При необходимости мы будем обязаны им помочь выплатить какие-то суммы или вернуться домой", - сказала она.

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