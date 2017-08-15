Госстраховая организация будет сотрудничать с Росгосстрахом для страхования мигрантов

15 августа 2017, 15:07 Комментарии

Государственная страховая организация будет сотрудничать с Росстрахом по страхованию мигрантов. Об этом 15 августа в ходе пресс-конференции сообщила председатель правления организации Джумагуль Эгамбердиева.

По ее словам, Госстраховая организация занимается не только обязательным страхование жилья от стихийных бедствий, но и другими обязательными и добровольными видами страхования. В рамках этой работы планируется ввести страхование мигрантов.

"Мы будем сотрудничать с Росгосстрахом. Скоро они приезжают, и мы будем вести переговоры по вопросу страхования мигрантов. Они, выезжая, уже будут застрахованы. При необходимости мы будем обязаны им помочь выплатить какие-то суммы или вернуться домой", - сказала она.