Таможенники задержали контрабанду сигарет на 600 тысяч сомов

15 августа 2017, 14:37 Комментарии

Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни "Юг" задержали контрабанду сигарет на 600 тысяч сомов.

Как сообщает пресс-служба Таможенной службы, было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 308" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина Кыргызстана.

При осмотре грузового отсека было обнаружено 20 коробок табачной продукции марки Marlboro, общее количество составило 10 тысяч пачек. На товар не было каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении.

Автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности