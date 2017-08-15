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Таможенники задержали контрабанду сигарет на 600 тысяч сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364846_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442870-ru.html

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15 августа 2017, 14:37       Комментарии

Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями оперативной таможни "Юг" задержали контрабанду сигарет на 600 тысяч сомов.
Как сообщает пресс-служба Таможенной службы, было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 308" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина Кыргызстана.
При осмотре грузового отсека было обнаружено 20 коробок табачной продукции марки Marlboro, общее количество составило 10 тысяч пачек. На товар не было каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении.
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