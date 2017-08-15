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Адвокат: В обвинительном заключении больше вопросов, чем ответов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364848_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442869-ru.html

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15 августа 2017, 14:39       Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе прений сторон адвокат Текебаева Чынара Джакупбекова заявила, что когда руководитель следственной группы подписывал обвинительное заключение, он не понимал, что подписывает. Кроме того, со слов юриста, в документе был применен шаблонный текст.
"В обвинительном заключении не расписано какими властными полномочиями обладал Текебаев. Также не указано и то, в принятии каких решений государственного значения принимал непосредственное участие мой подзащитный. Неизвестно, как следствие пришло к мнению, что мой подзащитный находился в противоправной устойчивой связи с экс-министром госимущества Абдылдаевым и экс-министром чрезвычайных ситуаций Чотоновым, а также в какой связи он был с Маматкеримовым. Непонятно также и то, какая угроза создана интересам общества и государства, когда, где и как он незаконно получил деньги в размере $1 млн долларов. В обвинительном заключении больше вопросов, чем ответов", - сказала Джакупбекова.

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