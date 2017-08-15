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Страховая компания не будет повышать размер страховых взносов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364820_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442868-ru.html

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15 августа 2017, 14:43       Комментарии

В ближайшие годы размер страховых взносов не планируется повышать. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Джумагуль Эгамбердиева.
По ее словам, страхование жилья – это социальный проект, поэтому в нем не предусмотрено штрафных санкций.
"Наша цель - не извлечение прибыли, а помощь в обеспечении жильем. Сегодня нет штрафных санкций и мы работаем методом убеждений. Не в каждый уголок успела дойти информация о страховании жилья. Это молодая компания и 1,5 года – это очень маленький срок, если учесть то, что за годы независимости была утеряна культура страхования", - сказала Эгамбердиева.
Она добавила, что компания расширит сеть агентов.
"Буквально сегодня я подписала приказ о том, что в каждом районе будет свой представитель, который расширит сеть до каждого айыл окмоту. Мы будем продолжать рекламную кампанию", - отметила он.
Напомним, ежегодный страховой взнос в сельской местности составляет 600 сомов, в городах - 1200 сомов. Размер компенсации зависит от масштаба разрушения и может дойти до 1 млн сомов.

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