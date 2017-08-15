Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Вене обсудили возможности экспорта пищевых продуктов из Кыргызстана в АвстриюВ Вене обсудили возможности экспорта пищевых продуктов из Кыргызстана в АвстриюСтраховая компания не будет повышать размер страховых взносовСтраховая компания не будет повышать размер страховых взносов

Минобразования Кыргызстана ответило на заявления замминистра Турции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364847_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442867-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: Стратегическая задача Кыргызстана – занять свое место в цифровом мире

Кыргызстанцы завоевали 20 медалей на Фестивале национальных видов спорта

В Кыргызстане специалисты проверят воду озера Сон-Куль на наличие загрязнений

Что мешает Кыргызстану стать востребованным в туристической индустрии?

Эксперимент — школьники Кыргызстана будут учиться по новым учебникам

15 августа 2017, 14:46       Комментарии

Министерство образования и науки Кыргызстана рассматривает заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность КР и попытку дискредитации образовательных учреждений "Сапат".
Напомним, ранее Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат", связанных с Фетхуллахом Гюленом.
"Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытии в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах", - адресовал свое обращение Эрдем ученым из Кыргызстана.
Как отмечает Минобразования КР, сеть общеобразовательных школ "Сапат" (vb.kg - ранее "Себат") функционирует в Кыргызстане с 1992 года и за этот период более 10 тыс. граждан получили достойное образование, в том числе знание турецкого языка и культуры. Они являются важным связующим звеном между народами Кыргызстана и Турции.
"Приравнивание школ "Сапат" к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в школах "Сапат", считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции безответственными", - сообщает ведомство.
Сеть образовательных учреждений "Сапат" в Кыргызстане насчитывает более 11 тысяч учащихся, около тысячи преподавателей , а также более 12 тыс. выпускников.
В свою очередь Минобразования Кыргызстана отмечает, что в настоящее время все школы "Сапат" функционируют на территории КР в полном соответствии с действующим законодательством. Министерство, являясь соучредителем сети общеобразовательных учреждений "Сапат", полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум