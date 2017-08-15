ГСО выплатила 12 млн сомов компенсации по страхованию жилья

15 августа 2017, 14:55 Комментарии

В этом году Государственная страховая компания заключила 30 тысяч договоров с владельцами жилья. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Джумагуль Эгамбердиева.

По ее словам, с начала года заключено 30 тыс. договоров страхования на сумму 23 млн сомов, 61 человек получил выплаты на общую сумму 12 млн сомов.

Напомним, закон о страховании жилья вступил в силу в феврале 2016 года и на сегодняшний день заключено 40 тыс. 829 договоров страхования.

Несмотря на формулировку "обязательное страхование", процедура не является принудительной и отказ от страхования не влечет штрафов. Однако в случае пожара или стихийного бедствия владелец жилья не получит от государства компенсации и вынужден будет самостоятельно восстанавливать его.