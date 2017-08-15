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ГСО выплатила 12 млн сомов компенсации по страхованию жилья

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364851_gs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442865-ru.html

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15 августа 2017, 14:55       Комментарии

В этом году Государственная страховая компания заключила 30 тысяч договоров с владельцами жилья. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Джумагуль Эгамбердиева.
По ее словам, с начала года заключено 30 тыс. договоров страхования на сумму 23 млн сомов, 61 человек получил выплаты на общую сумму 12 млн сомов.
Напомним, закон о страховании жилья вступил в силу в феврале 2016 года и на сегодняшний день заключено 40 тыс. 829 договоров страхования.
Несмотря на формулировку "обязательное страхование", процедура не является принудительной и отказ от страхования не влечет штрафов. Однако в случае пожара или стихийного бедствия владелец жилья не получит от государства компенсации и вынужден будет самостоятельно восстанавливать его.

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