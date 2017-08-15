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Кыргызстанца не пустили в Россию на обследование

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442864-ru.html

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15 августа 2017, 14:35       Комментарии

Кыргызстанцу Хамзе Эгембердиеву год назад сделали сложную операцию на сердце в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Тогда врачи предупредили пациента, что через год ему нужно будет пройти контрольное обследование. По этой причине кыргызстанец прилетел в Москву снова, однако в аэропорту "Домодедово" ему отказали во въезде в столицу России, с формулировкой "не подтверждена цель поездки". Историю Хамзы Эгембердиева на своей странице Facebook опубликовала консультант Минздрава КР Елена Баялинова.
"И это несмотря на все приведенные доводы и предоставление медицинских документов, свидетельствующих о том, что человек лечился в Москве и, что очень логично, хочет получить консультацию у врача, который его наблюдал и оперировал", − пишет Баялинова.
"Меня заперли в тесном душном помещении, где продержали несколько часов подряд, даже лепешку взять с собой не разрешили. Мне стало плохо, врач аэропорта померила давление, оказала первую помощь, а потом ближайшим рейсом без объяснений меня депортировали в Кыргызстан в город Ош. Хотя я прилетел из Бишкека. Даже багаж не вернули! От бессилия что-либо изменить и доказать у меня опустились руки. Я всегда считал Россию своей второй родиной. Служил во Владивостоке. Отец мой, Токтосун, воевал под Москвой и вернулся домой инвалидом. Никогда не думал, что Россия станет мне мачехой", – прокомментировал произошедшее Хамза Токтосунович.
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