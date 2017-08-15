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"Дорожную карту" правительства по цифровой трансформации предлагают подготовить к 1 октябрю

Источник:
http://kabar.kg/news/dorozhnui...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442862-ru.html

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15 августа 2017, 13:26       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Предлагаю установить срок доработки "дорожной карты" правительства по цифровой трансформации 1 октября", - сказал член Совета по реализации национального проекта "Таза коом", секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров на заседании Совета в правительстве.
Он предложил сегодня утвердить Концепцию программы цифровой трансформации "Таза коом" и внести план работы. "Кроме этого, я считаю, было бы хорошо доработать и принять полноценную Программу правительства по цифровой трансформации не к декабрю, а уже 1 октября. Этот план, я думаю, можно разработать за 1 месяц, а если потребуется, мы можем дать небольшую отсрочку", - сказал Джумакадыров.
В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что концепцию можно принять уже сегодня. Также премьер согласился с предложением Джумакадырова и сказал, что члены правительства успеют доработать дорожную карту.

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