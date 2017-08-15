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В Вене обсудили возможности экспорта пищевых продуктов из Кыргызстана в Австрию

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-vene-ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442861-ru.html

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15 августа 2017, 14:47       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В г.Вена посол Бакыт Джусупов 11 августа провел встречу с Региональным менеджером по странам СНГ Федеральной торговой палаты Австрии Михаэлем Ангерером.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили целый спектр вопросов, связанных с увеличением товарооборота, привлечением инвестиций в Кыргызстан, а также в целях продвижения экспорта товаров из Кыргызстана детально обсудили законодательные требования Австрии, возможности реализации сухофруктов, текстильных товаров и иных пищевых продуктов из Кыргызстана в Австрию.
Касаясь вопросов инвестиций, стороны достигли взаимопонимания о необходимости организации визита австрийских компаний, вовлеченных в IT сферу в Кыргызстан осенью т.г. для изучения возможностей их участия в компонентах Национального проекта "Таза Коом".
Кроме того, при поддержке Австрийской торговой палаты, стороны согласились в следующем году провести бизнес форум в г.Вена с участием кыргызских производителей и бизнес структур.
Было обсуждено мероприятие по проведению со стороны австрийской компании – ILF Consulting Engineers Austria GmgH специального семинара в г.Бишкек по строительству малых и средних гидротехнических сооружений.
По итогам беседы стороны согласились приложить максимальные усилия по использованию имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере и продолжить тесное взаимодействие.

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