В Вене обсудили возможности экспорта пищевых продуктов из Кыргызстана в Австрию

15 августа 2017, 14:47 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. В г.Вена посол Бакыт Джусупов 11 августа провел встречу с Региональным менеджером по странам СНГ Федеральной торговой палаты Австрии Михаэлем Ангерером.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили целый спектр вопросов, связанных с увеличением товарооборота, привлечением инвестиций в Кыргызстан, а также в целях продвижения экспорта товаров из Кыргызстана детально обсудили законодательные требования Австрии, возможности реализации сухофруктов, текстильных товаров и иных пищевых продуктов из Кыргызстана в Австрию.

Касаясь вопросов инвестиций, стороны достигли взаимопонимания о необходимости организации визита австрийских компаний, вовлеченных в IT сферу в Кыргызстан осенью т.г. для изучения возможностей их участия в компонентах Национального проекта "Таза Коом".

Кроме того, при поддержке Австрийской торговой палаты, стороны согласились в следующем году провести бизнес форум в г.Вена с участием кыргызских производителей и бизнес структур.

Было обсуждено мероприятие по проведению со стороны австрийской компании – ILF Consulting Engineers Austria GmgH специального семинара в г.Бишкек по строительству малых и средних гидротехнических сооружений.

По итогам беседы стороны согласились приложить максимальные усилия по использованию имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере и продолжить тесное взаимодействие.