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Заявление чиновника Турции о "Себате" в КР рассматривают как давление

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442859-ru.html

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15 августа 2017, 14:06       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Министерство образования и науки КР рассматривает заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность Кыргызстана и попытку дискредитации образовательных учреждений "Сапат" (бывший "Себат").
Ранее турецкий чиновник заявил, что выпускники образовательных учреждений, аффилированных с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, возможно, не смогут получать визы в Турцию. Он упомянул, что в Кыргызстане есть такие школы.
В Минобрнауки напомнили, что сеть школ "Сапат" функционирует в стране с 1992 года и за этот период более 10 тысяч граждан получили образование, в том числе знание турецкого языка и культуры.
"Приравнивание школ "Сапат" к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в этих школах, считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции - безответственными", - заявили в министерстве.
Ведомство особо отмечает, что в настоящее время все школы "Сапат" функционируют в Кыргызстане в полном соответствии с законодательством. При этом министерство, являясь соучредителем сети общеобразовательных учреждений "Сапат", полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом ее деятельность, добавили в пресс-службе.
"Себат" в этом году был переименован в "Сапат".
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