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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит с рабочим визитом Кыргызстан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442858-ru.html

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15 августа 2017, 14:07       Комментарии

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа, прибывает в Кыргызстан для участия в заседаниях межправительственных комиссий, сообщает пресс-служба правительства.
Заседания будут посвящены двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также вопросам делимитации и демаркации государственной границы.
Касаясь вопроса делимитации и демаркации госграниц, вице-премьер-министр Жениш Разаков отметил, что в этом направлении ведут переговоры рабочие группы правительственных делегаций двух стран. С момента возобновления переговорного процесса — начиная с августа 2016 года по 31 июля 2017 года проведены уже четырнадцать встреч рабочих групп.

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