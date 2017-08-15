Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит с рабочим визитом Кыргызстан

15 августа 2017, 14:07 Комментарии

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа, прибывает в Кыргызстан для участия в заседаниях межправительственных комиссий, сообщает пресс-служба правительства.

Заседания будут посвящены двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

Касаясь вопроса делимитации и демаркации госграниц, вице-премьер-министр Жениш Разаков отметил, что в этом направлении ведут переговоры рабочие группы правительственных делегаций двух стран. С момента возобновления переговорного процесса — начиная с августа 2016 года по 31 июля 2017 года проведены уже четырнадцать встреч рабочих групп.