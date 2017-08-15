Иран угрожает выйти из ядерного соглашения из-за санкций США

15 августа 2017, 14:14 Комментарии

Бишкек, 15.08.17. /Кабар/. Тегеран пригрозил выходом из соглашения по иранской ядерной программе, если США введут новые санкции. Соглашение может быть расторгнуто в течение нескольких часов, если Вашингтон продолжит свою политику "санкций и принуждения", заявил президент страны Хасан Роухани во вторник, 15 августа, выступая в парламенте.

По его словам, "неудачный опыт санкций и принуждения" привел прежние власти США за стол переговоров. "Если они хотят вернуться к этому опыту, мы еще гораздо более сильными вернемся к нашей прежней ситуации", - пообещал иранский президент, пишет DW.

Обвинив американские власти в неоднократном нарушении своих обещаний, касающихся соглашения о ядерной программе Ирана, Роухани заявил, что США более не являются "надежным партнером по переговорам".

Президент США Дональд Трамп резко критикует международное соглашение, заключенное в 2015 году с Ираном пятью странами, обладающими в СБ ООН правом вето, и Германией. С момента вступления Трампа в должность в январе 2017 года отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились, США ввели новые санкции против Ирана.