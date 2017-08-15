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Минобразования: Заявление чиновника из Турции о школах "Сапат" – давление на власть и общественность Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/minobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442856-ru.html

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15 августа 2017, 13:51       Комментарии

Министерство образования и науки Кыргызстана прокомментировало заявление замминистра образования Турции Орхана Эрдема, о сети образовательных школ "Сапат".
По данным ведомства, министерство рассматривает заявление Эрдема как давление на власти и общественность КР и попытку дискредитации образовательных учреждений "Сапат".
Напомним, накануне состоялось заседание Турецкого агентства по координации и сотрудничеству (TIKA) с участием замминистра образования Турции Орхана Эрдема.
В своей речи Орхан Эрдем отметил, что кыргызы — близкий для Турции народ. В то же время он заявил, что в Кыргызстане очень много последователей Фетхуллаха Гюлена. По его словам, с помощью Гюлена в стране создавались школы "Себат". Турецкий чиновник отметил, что ни один выпускник "Себата" не получит визу в Турцию, а члены его семьи тоже будут нежелательными гостями.
"Приравнивание школ "Сапат" к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в школах "Сапат" считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции безответственными. Министерство особо отмечает, что в настоящее время все школы "Сапат" функционируют на территории КР в полном соответствии с действующим законодательством. При этом министерство являясь соучредителем сети общеобразовательных учреждений "Сапат" полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность", – говорится в сообщении пресс-службы.

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