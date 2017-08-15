Премьер рекомендовал главе Гослесхоза не проверять знания мэра Бишкека, а помочь советом

15 августа 2017, 13:33 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совета по реализации проекта "Таза коом" порекомендовал главе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыку Рустамову не проверять знания мэра Бишкека Албека Ибраимова по эффективному снижению выбросов парниковых газов, а лучше дать совет.

Мэр сказал в своем отчете, что 70% выбросов парниковых газов приходится на города. В свою очередь глава Гослесхоза спросил у Ибраимова о том, как снизить количество этих выбросов, так как в отчете мэра об этом не говорится.

Ибраимов ответил, что путем эффективного управления ресурсами.

Тогда премьер-министр заявил, что глава Гослесхоза - эколог и ему следовало бы дать совет мэру. "Вы вместо того, чтобы проверять его знания, должны дать совет, как опытный эколог. Вы сами ответьте на свой вопрос", - попросил премьер.