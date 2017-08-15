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МОиН считает неприемлемым приравнивание "Сапата" к террористическим организациям

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minobrazo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442853-ru.html

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15 августа 2017, 13:39       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Министерство образования и науки Кыргызстана считает неприемлемым приравнивание школ "Сапат" к террористическим организациям, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, Минобразования КР рассматривает заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность Кыргызстана и попытку дискредитации образовательных учреждений "Сапат".
Сеть общеобразовательных школ "Сапат" функционирует в Кыргызстане с 1992 года и за этот период более 10 тысяч кыргызстанских граждан получили достойное образование, в том числе знание турецкого языка и культуры. Они являются важным связующим звеном между народами Кыргызстана и Турции.
Приравнивание школ "Сапат" к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в школах "Сапат", считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции - безответственными.
Министерство особо отмечает, что в настоящее время все школы "Сапат" функционируют на территории Кыргызстана в полном соответствии с действующим законодательством. При этом Минобразования, являясь соучредителем сети общеобразовательных учреждений "Сапат", полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель министра образования Турции Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил: "Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат" ("Себат"), связанных с Фетхуллахом Гюленом".

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