По Кыргызстану местами дожди, грозы — прогноз погоды на 16 августа

15 августа 2017, 13:46 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 августа. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской области местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков.

Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +12...+17

днем: +25...+30

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +10...+15

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +9...+14

днем: +20...+25

В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.