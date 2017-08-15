Назарбаев: Будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ

15 августа 2017, 13:15 Комментарии

"Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщается, Жээнбеков во время встречи поблагодарил главу государства РК за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки "ЭКСПО-2017".

"Я хочу поблагодарить вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на вашем уровне, так и на уровне правительства страны", - сказал Жээнбеков.

Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляют не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.

"Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана", - добавил он.

Отметим, выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября этого года.