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Назарбаев: Будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364839_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442851-ru.html

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Жээнбеков: Быть учителем – это очень сложная работа

15 августа 2017, 13:15       Комментарии

"Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
Как сообщается, Жээнбеков во время встречи поблагодарил главу государства РК за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки "ЭКСПО-2017".
"Я хочу поблагодарить вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на вашем уровне, так и на уровне правительства страны", - сказал Жээнбеков.
Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляют не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.
"Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана", - добавил он.
Отметим, выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября этого года.

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