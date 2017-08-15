Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ОшГУ строится новый спортзал и общежитиеВ ОшГУ строится новый спортзал и общежитие"Таксист" Руслан вернет любую "найденную" им вещь за безналичный расчет"Таксист" Руслан вернет любую "найденную" им вещь за безналичный расчет

Изнасиловавшему женщину на глазах у ребенка дали 8 лет тюрьмы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364842_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442849-ru.html

Похожие новости

Таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, осудили на 8 лет

Бишкекчанин, перевозивший в желудке героин в Томск, получил 11 лет тюрьмы

Женщина на нудистском пляже во Франции получила пулю в ягодицу из-за отказа одеться

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Бишкеке

Бывший владелец требует возбудить уголовное дело в отношении женщины, которая якобы переписала его чайхану на себя

15 августа 2017, 13:24       Комментарии

Иссык-Кульский районный суд приговорил таксиста, изнасиловавшего  женщину на глазах у ребенка, к восьми годам колонии усиленного режима. Информацию об этом сегодня, 15 августа, "ВБ" подтвердил адвокат потерпевшей Дмитрий Но.
По его словам, суд признал подсудимого виновным по статье "Изнасилование".
Обвиняемого обязали выплатить моральный ущерб в размере 100 тыс. сомов и оплатить услуги первого адвоката в размере 30 тыс. сомов.
Отметим, ранее Тонский районный суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы. Вторая инстанция направила дело на новое рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.
Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум