Завтра премьер-министр Узбекистана с рабочим визитом посетит Кыргызстан

15 августа 2017, 13:30 Комментарии

Завтра, 16 августа, делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым с рабочим визитом посетит Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, делегация примет участие в работе предстоящих заседаний узбекско-кыргызских Межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству, а также по делимитации и демаркации государственной границы, которые состоятся в Бишкеке.

Сопредседателем кыргызской части является премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Стороны намерены обсудить актуальные вопросы развития отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном.