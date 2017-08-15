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Кыргызские боксеры завоевали пять медалей на чемпионате Азии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442847-ru.html

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15 августа 2017, 13:02       Комментарии

Спортсмены из Кыргызстана выступили на чемпионате Азии по боксу среди юношей, который прошел с 1 по 7 августа в городе Пуэрто-Принсеса, Филиппины. Боксеры завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.
По словам вице-президента Азиатской федерации бокса КР Орзубека Назарова, это еще один шаг вперед в мире бокса.
"В прошлый раз были бронзовые медали, сейчас завоевали "серебро". Это хороший результат. Это те ребята которые будут представлять юниорскую сборную. Задача была выиграть и она выполнена", – сказал он.
Генеральный секретарь Национальной федерации бокса Бедалы Алымкулов пояснил, почему боксеры не завоевали золотую медаль.
"На чемпоинате участвовали более 130 спортсменов из стран Азии. Наши ребята выступили хорошо, но не хватило опыта, чтобы завоевать "золото"", – сказал он.
Обладателем серебряной медали на чемпионате стал Умар Кубанычбек уулу, который выступил в весе до 63 кг. Бронзовые медали завоевали: Муктарбек Ибраимов и Айдар Ороскулов.
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