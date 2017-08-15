В Анкаре задержаны 6 кыргызстанок, подозреваемых в занятии проституцией

15 августа 2017, 12:55 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В районе Кечиорен в городе Анкаре полицией были задержаны шесть гражданок Кыргызстана, которых обвиняют в занятии проституцией.

Как сообщает турецкий новостной портал Haberler.com, полицией была проведена спецоперация по обыску одной из квартир в районе Кечиорен. В результате операции выяснилось, что шесть гражданок Кыргызстана снимали квартиру для занятия проституцией.

В ходе обыска квартиры полиция обнаружила поддельные документы, симкарты, которые использовались для связи с клиентами, различные медикаменты, а также пистолет и дробовик.