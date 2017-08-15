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В Анкаре задержаны 6 кыргызстанок, подозреваемых в занятии проституцией

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ankare-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442845-ru.html

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15 августа 2017, 12:55       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В районе Кечиорен в городе Анкаре полицией были задержаны шесть гражданок Кыргызстана, которых обвиняют в занятии проституцией.
Как сообщает турецкий новостной портал Haberler.com, полицией была проведена спецоперация по обыску одной из квартир в районе Кечиорен. В результате операции выяснилось, что шесть гражданок Кыргызстана снимали квартиру для занятия проституцией.
В ходе обыска квартиры полиция обнаружила поддельные документы, симкарты, которые использовались для связи с клиентами, различные медикаменты, а также пистолет и дробовик.

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