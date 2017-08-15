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В Узгене найден повешенным 11-летний школьник, психологи выясняют причины

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzgene-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442844-ru.html

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Подросток утонул в БЧК, тело все еще не найдено

15 августа 2017, 13:00       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В селе Мырза-Арык Узгенского района 11-летний школьник, предположительно, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД Ошской области Жениш Аширбаев.
По его данным, инцидент произошел 9 августа.
"Мальчик 2006 года рождения. В книге учетов этот случай зарегистрирован как суицид. Милиция, психологи и другие специалисты рассматривают произошедшее с разных стороны, чтобы понять, что стало причиной", - сообщил Аширбаев.
По данным МВД, с начала 2017 года в Кыргызстане около 17 подростков совершили суицид.

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