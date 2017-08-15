Мэр Бишкека рассказал, где планируется установить камеры в рамках проекта "Умный город"

15 августа 2017, 13:12 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Успешная реализация проекта "Умный город" позволит обеспечить эффективное управление водными ресурсами и системой общественного транспорта на основе обмена информацией в реальном времени. Об этом сегодня сообщил мэр города Бишкек Албек Ибраимов.

По его словам, в современном мире быстрая урбанизация населения усиливает давление на ресурсную базу городов и растет спрос на энергию, воду, санитарию и государственные услуги: образование и здравоохранение в городах. При этом вопросы социального, экономического и экологического характера становятся взаимосвязаны. Города в значительной степени влияют на ухудшение окружающей среды на местном, региональном и глобальном уровнях.

"Исследования показали, что 70% глобальных выбросов парниковых газов, а также 68% мирового потребления энергии приходится на города. Как сделать города более устойчивыми в таких условиях? Ответ - сделать города умнее путем эффективного управления ресурсами и инфраструктурой, более экологичной средой и умным управлением, что приведет к повышению качества жизни горожан. Все это может быть обеспечено за счет эффективного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", - сказал Ибраимов.

Мэр отметил, что инструменты ИКТ обладают способностью предоставлять экологически безопасные и экономически эффективные решения для городов. Успешная реализация проекта "Умный город" позволит обеспечить эффективное управление водными ресурсами и системой общественного транспорта на основе обмена информацией в реальном времени. И в частности в решении проблем, связанных с мониторингом окружающей среды.

Ибраимов заверил, что для раскрытия потенциала проекта предлагается провести пилот по некоторым его компонентам.

"Реализация пилотного проекта "Умного города" предлагается по проспекту Чуй - от улицы Турусбекова до Суюмбаева, проспекту Манас - от улицы Жибек-Жолу до госрезиденции Ала-Арча. В рамках пилотного проекта будут установлены фото и видеофиксаторы, системы управления светофорами, контроль скоростного режима автомобилей, сбор информации о дорожном трафике, информационные стенды, центр обработки данных и информационно-командного центра управления и реагирования", - рассказал он.