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Фильм "Завещание отца" получил два приза и шикарный бонус на кинофестивале в Италии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fil-m-zav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442842-ru.html

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Кыргызский фильм "Завещание отца" получил два приза на международном фестивале Lucania в Италии

15 августа 2017, 13:19       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Отечественный фильм "Завещание отца" получил два приза на Международном фестивале Lucania в Италии. Данной новостью поделилась киновед и корреспондент сайта Kyrgyzcinema.com Гульбара Толомушева.
"Фестиваль прошел с 9 по 13 августа 2017 года в итальянском городе Маркония. В конкурсе полнометражных игровых фильмов картина Бакыта Мукула и Дастана Жапар Уулу "Завещание отца" была признана лучшей в двух номинациях: "Лучший полнометражный игровой фильм" и "Лучший сценарий". Кроме того, итальянские дистрибьюторы назвали фильм "Завещание отца" "Лучшим фильмом фестиваля" и намерены показывать картину на кинорынке Международного кинофестиваля в Венеции, а также будут всячески продвигать ее", - сообщает она.
По возвращению в Бишкек Мукталы Бектеналиев планирует организовать пресс-конференцию по случаю столь успешного участия картины на международном фестивале и более подробно рассказать по поводу дальнейшего продвижения фильма.
Режиссеры картины отмечают, что признание фильма на международной арене - большая победа кыргызских кинематографистов. Они выражают благодарность министру культуры КР Туголбаю Казакову, а также директору департамента кинематографии Мукталы Бектеналиеву за возможность лично представить свой фильм на фестивале в Италии.

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