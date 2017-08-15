Фильм "Завещание отца" получил два приза и шикарный бонус на кинофестивале в Италии

15 августа 2017, 13:19 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Отечественный фильм "Завещание отца" получил два приза на Международном фестивале Lucania в Италии. Данной новостью поделилась киновед и корреспондент сайта Kyrgyzcinema.com Гульбара Толомушева.

"Фестиваль прошел с 9 по 13 августа 2017 года в итальянском городе Маркония. В конкурсе полнометражных игровых фильмов картина Бакыта Мукула и Дастана Жапар Уулу "Завещание отца" была признана лучшей в двух номинациях: "Лучший полнометражный игровой фильм" и "Лучший сценарий". Кроме того, итальянские дистрибьюторы назвали фильм "Завещание отца" "Лучшим фильмом фестиваля" и намерены показывать картину на кинорынке Международного кинофестиваля в Венеции, а также будут всячески продвигать ее", - сообщает она.

По возвращению в Бишкек Мукталы Бектеналиев планирует организовать пресс-конференцию по случаю столь успешного участия картины на международном фестивале и более подробно рассказать по поводу дальнейшего продвижения фильма.

Режиссеры картины отмечают, что признание фильма на международной арене - большая победа кыргызских кинематографистов. Они выражают благодарность министру культуры КР Туголбаю Казакову, а также директору департамента кинематографии Мукталы Бектеналиеву за возможность лично представить свой фильм на фестивале в Италии.