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Новости Кыргызстана

Военная прокуратура РК расследует инцидент на границе с КРВоенная прокуратура РК расследует инцидент на границе с КР

Убили парня, чтобы забрать его машину — в Оше задержаны двое

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442839-ru.html

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Сегодня: формируют список избирателей, и снова школа, задержан вербовщик

15 августа 2017, 12:59       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В Оше убили 24-летнего парня, чтобы забрать его автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального УВД.
Тело ошанина с признаками насильственной смерти нашли 11 августа на территории села Ак-Терек Ноокатского района. Автомобиль жертвы - Lexus IS 200, нашли в лесопосадке на окраине Бишкека.
В качестве подозреваемых задержали двоих парней - одному 21 год, второму 20 лет.
Один из них рассказал, что 29 июля он приехал в Ош из Балыкчи на встречу с сослуживцами. У него якобы возникли проблемы с деньгами, поэтому парень со своим другом решили угнать автомобиль.
На "дело" они пошли 5 августа примерно в 20.30. В микрорайоне "Анар" подозреваемые увидели Lexus, за рулем которого сидел молодой человек. Они подошли к водителю и договорились о поездке в село Гулбаар Араванского района.
На въезде в район они попросили остановить автомобиль у арки, после чего один начал душить водителя, а второй держал жертву за ноги. Когда водитель потерял сознание, его перетащили на заднее сиденье и вывезли в безлюдное место.
Затем парни на "Лексусе" поехали в Бишкек, где один из подозреваемых попросил своего двоюродного брата помочь продать авто. Тот отказался. Тогда они отогнали машину на окраину города и вернулись в Ош.
Один из подозреваемых проходил службу в войсковой части Оша, второй является контрактником.
Расследование продолжается.
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