Убили парня, чтобы забрать его машину — в Оше задержаны двое

15 августа 2017, 12:59 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. В Оше убили 24-летнего парня, чтобы забрать его автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

Тело ошанина с признаками насильственной смерти нашли 11 августа на территории села Ак-Терек Ноокатского района. Автомобиль жертвы - Lexus IS 200, нашли в лесопосадке на окраине Бишкека.

В качестве подозреваемых задержали двоих парней - одному 21 год, второму 20 лет.

Один из них рассказал, что 29 июля он приехал в Ош из Балыкчи на встречу с сослуживцами. У него якобы возникли проблемы с деньгами, поэтому парень со своим другом решили угнать автомобиль.

На "дело" они пошли 5 августа примерно в 20.30. В микрорайоне "Анар" подозреваемые увидели Lexus, за рулем которого сидел молодой человек. Они подошли к водителю и договорились о поездке в село Гулбаар Араванского района.

На въезде в район они попросили остановить автомобиль у арки, после чего один начал душить водителя, а второй держал жертву за ноги. Когда водитель потерял сознание, его перетащили на заднее сиденье и вывезли в безлюдное место.

Затем парни на "Лексусе" поехали в Бишкек, где один из подозреваемых попросил своего двоюродного брата помочь продать авто. Тот отказался. Тогда они отогнали машину на окраину города и вернулись в Ош.

Один из подозреваемых проходил службу в войсковой части Оша, второй является контрактником.

Расследование продолжается.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });