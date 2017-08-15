Атамбаеву рассказали о подготовке к конференции "Ислам в современном светском государстве"

15 августа 2017, 12:29 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 15 августа, принял своего советника Миру Карыбаеву и заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции "Ислам в современном светском государстве", которая пройдет в стране в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба президента.

Целью данного международного проекта является сохранение культурной самобытности национальных государств, предотвращение проникновения радикальных идей под видом продвижения религиозных ценностей, а в конечном счете – повышение эффективности демократического управления в религиозной сфере.

"Главе государства доложили о том, что в работе международной конференции, которая пройдет в Кыргызстане, предполагается участие представителей международных организаций, а также государственных органов, ученых, экспертов из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить подготовку конференции", – говорится в сообщении.