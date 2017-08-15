Таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, осудили на 8 лет

15 августа 2017, 12:40 Комментарии

Иссык-Кульский райсуд приговорил таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, к восьми годам тюрьмы.

По словам адвоката, его осудили по статье 129 часть 2. Также его обязали выплатить моральный ущерб в размере 100 тыс. сомов и оплатить услуги первого адвоката в 30 тыс. сомов.

Ранее Тонский районный суд приговорил подсудимого к 3 годам тюрьмы. Позже суд второй инстанции отправил дело на рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.

Напомним, в августе 2016 года УВД Иссык-Кульской области сообщило, что в Тонском районе таксист изнасиловал женщину на глазах у ее 5-летнего сына. В ноябре суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. Такое решение вызвало возмущение среди гражданского общества, отдельные активисты призывали отправить судью в отставку.