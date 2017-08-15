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Таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, осудили на 8 лет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/taksis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442837-ru.html

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В Кыргызстане планировался теракт — боевиков осудили на 15 лет

15 августа 2017, 12:40       Комментарии

Иссык-Кульский райсуд приговорил таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, к восьми годам тюрьмы.
По словам адвоката, его осудили по статье 129 часть 2. Также его обязали выплатить моральный ущерб в размере 100 тыс. сомов и оплатить услуги первого адвоката в 30 тыс. сомов.
Ранее Тонский районный суд приговорил подсудимого к 3 годам тюрьмы. Позже суд второй инстанции отправил дело на рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.
Напомним, в августе 2016 года УВД Иссык-Кульской области сообщило, что в Тонском районе таксист изнасиловал женщину на глазах у ее 5-летнего сына. В ноябре суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. Такое решение вызвало возмущение среди гражданского общества, отдельные активисты призывали отправить судью в отставку.

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