Уволился замдиректора информагентства "Кабар"

15 августа 2017, 12:51 Комментарии

Нурканбек Керимбаев освобожден от должности заместителя директора Кыргызского национального информационного агентства "Кабар", сообщает пресс-служба президента.

По данным ведомстве, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение, согласно которому Керимбаев освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Нурканбек Керимбаев родился 24 июля 1985 года в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

Семейное положение: женат, воспитывает сына

Образование: высшее, в 2010 году окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета имени ЖусупаБаласагына.

Трудовая деятельность:

2005 – 2006 гг. – внештатный корреспондент газеты "Жанырыкапта";

2008 – 2010 гг. – журналист газеты "Агым";

2010 – 2014 гг. – журналист газеты "Жаны Агым";

2015 г. – пресс-секретарь торага Жогорку Кенеша.