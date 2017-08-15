Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Военная прокуратура РК расследует инцидент на границе с КРВоенная прокуратура РК расследует инцидент на границе с КРТанцоры из Кыргызстана отбираются на чемпионат мира по тангоТанцоры из Кыргызстана отбираются на чемпионат мира по танго

Уволился замдиректора информагентства "Кабар"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/uvolil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442836-ru.html

Похожие новости

Нурканбек Керимбаев освобожден от должности замдиректора КНИА "Кабар"

Нурканбек Керимбаев освобожден от должности замдиректора ИА "Кабар"

Нурканбек Керимбаев освобожден от должности замдиректора национального информагентства "Кабар"

Уволился завотделом этнической политики аппарата президента Кыргызстана

Прокуратура Чуйской области: Учительницу, сообщившую о повесившемся ученике, уволили законно

15 августа 2017, 12:51       Комментарии

Нурканбек Керимбаев освобожден от должности заместителя директора Кыргызского национального информационного агентства "Кабар", сообщает пресс-служба президента.
По данным ведомстве, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение, согласно которому Керимбаев освобожден от должности согласно поданному заявлению.
Нурканбек Керимбаев родился 24 июля 1985 года в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.
Семейное положение: женат, воспитывает сына
Образование: высшее, в 2010 году окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета имени ЖусупаБаласагына.
Трудовая деятельность:
2005 – 2006 гг. – внештатный корреспондент газеты "Жанырыкапта";
2008 – 2010 гг. – журналист газеты "Агым";
2010 – 2014 гг. – журналист газеты "Жаны Агым";
2015 г. – пресс-секретарь торага Жогорку Кенеша.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум