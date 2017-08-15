Уволился замдиректора информагентства "Кабар"

15 августа 2017, 12:51 Комментарии
Нурканбек Керимбаев освобожден от должности заместителя директора Кыргызского национального информационного агентства "Кабар", сообщает пресс-служба президента.
По данным ведомстве, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение, согласно которому Керимбаев освобожден от должности согласно поданному заявлению.
Нурканбек Керимбаев родился 24 июля 1985 года в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.
Семейное положение: женат, воспитывает сына
Образование: высшее, в 2010 году окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета имени ЖусупаБаласагына.
Трудовая деятельность:
2005 – 2006 гг. – внештатный корреспондент газеты "Жанырыкапта";
2008 – 2010 гг. – журналист газеты "Агым";
2010 – 2014 гг. – журналист газеты "Жаны Агым";
2015 г. – пресс-секретарь торага Жогорку Кенеша.