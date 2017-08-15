Правительство Кыргызстана совершенствует систему помощи малообеспеченным семьям

15 августа 2017, 12:30 Комментарии

Правительство Кыргызстана совершенствует систему оказания помощи малообеспеченным семьям. Премьер –министр страны Сооронбай Жээнбеков дал поручение проводить регулярный мониторинг по данному вопросу.

В целях совершенствования системы назначения Ежемесячной помощи малообеспеченным семьям (ЕПМС) ведется апробация проекта по предоставлению пособия на основе социального контракта в Ак-Талинском районе Нарынской области, Ноокенском районе Джалал-Абадской области, Аламудунском районе Чуйской области и городе Узген Узгенского района Ошской области (с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года).

Для Кыргызстана социальный контракт - это новый вид социальной поддержки семьям, получающим ЕПМС. Данная поддержка направлена на активизацию трудового потенциала семьи, когда по желанию малообеспеченная семья заключает соглашение о взаимных обязательствах с территориальными органами социального развития и получает годовую или 75 % годовой суммы пособия для развития самозанятости.

Полученные денежные средства могут быть вложены в развитие животноводческой, растениеводческой или мелкой предпринимательской деятельности. По состоянию на 1 апреля 2017 года 169 семей заключили социальные контракты на общую сумму 5млн. 145,1 тыс. сомов.

Промежуточный мониторинг реализации проекта показывает, что наибольшее количество семей (136 семей или 80,5%) выбрали вид деятельности - животноводство. 11 семей (6,5%) разработали Программу социальной адаптации по развитию предпринимательской деятельности, 22 семей или 13% - на развитие растениеводческой деятельности. В целом 169 семей выполнили отдельные пункты Программы социальной адаптации (подготовили помещения, закупили животных, корма, семена и ГСМ и т.д.).

Также в целях оказания поддержки малообеспеченным домохозяйствам с низким статусом продовольственной безопасности совместно с ВПП ООН реализуется масштабный проект "Содействие в развитии национальной системы социальной защиты и повышении социально-экономической устойчивости сообществ".

На сегодняшний день по 27 районам (94 аильный аймак) доставлен гуманитарный груз. По республике реализовано 1296 проектов, в рамках которого обеспечены продуктовой помощью в виде муки и растительного масла 301,8 тыс. чел. (или 52,6 тыс. малообеспеченных семей). При этом следует отметить, что в рамках нового проекта до 2022 года планируется развивать сельскохозяйственную индустриализацию.

Ежемесячно 25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации взамен льгот. Размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов, что соответствует стоимости установленных законодательством льготных услуг. По состоянию на 1 июля 2017 года численность получателей ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот составила 45,8 тыс. чел. На выплату денежных компенсаций взамен льгот из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 45,8 млн. сомов

ИАЦ "Кабар"