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Таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, осудили на 8 летТаксиста, изнасиловавшего женщину на глазах ребенка, осудили на 8 летПравительство Кыргызстана совершенствует систему помощи малообеспеченным семьямПравительство Кыргызстана совершенствует систему помощи малообеспеченным семьям

Премьер: Каждому члену правительства предстоит кропотливая работа в рамках "Таза коом"

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442833-ru.html

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Полноценная программа правительства по цифровой трансформации должна быть готова к декабрю 2017 года — премьер

В правительстве рассказали, с чего начнут проект "Таза Коом"

15 августа 2017, 12:32       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Каждому члену правительства предстоит кропотливая работа в рамках проекта "Таза коом", - заявил сегодня на первом заседании Совета по реализации национального проекта "Таза коом" председатель Совета, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, после Совета каждому члену правительства предстоит большая работа по доработке совместно с экспертным сообществом и бизнесом программы по цифровой трансформации.
"Мы сегодня на первое заседание Совета пригласили всех членов правительства, чтобы каждый из вас чувствовал ответственность, возложенную на него", - отметил Жээнбеков.

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