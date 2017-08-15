Премьер: Каждому члену правительства предстоит кропотливая работа в рамках "Таза коом"

15 августа 2017, 12:32 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Каждому члену правительства предстоит кропотливая работа в рамках проекта "Таза коом", - заявил сегодня на первом заседании Совета по реализации национального проекта "Таза коом" председатель Совета, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, после Совета каждому члену правительства предстоит большая работа по доработке совместно с экспертным сообществом и бизнесом программы по цифровой трансформации.

"Мы сегодня на первое заседание Совета пригласили всех членов правительства, чтобы каждый из вас чувствовал ответственность, возложенную на него", - отметил Жээнбеков.