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Уволился замдиректора информагентства "Кабар"Уволился замдиректора информагентства "Кабар"Атамбаев отметил важность взаимодействия государства и религииАтамбаев отметил важность взаимодействия государства и религии

Танцоры из Кыргызстана отбираются на чемпионат мира по танго

Источник:
http://kabar.kg/news/tantcory-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442832-ru.html

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15 августа 2017, 12:42       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В Буэнос-Айресе (Аргентина) вчера стартовали отборочные туры на чемпионат мира по танго. Об этом агентству "Кабар" сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
По их данным, отборочный тур проводится посредством видеозаявок. Комиссия отбирает участников, просмотрев запись исполнения танца. От Кыргызстана заявку на участие отправили три танцора, но они еще ожидают ответа от организаторов.
В общей сложности в соревнованиях участвуют танцоры из 51 страны. Финалы чемпионата пройдут 22 и 23 августа в одном из крупнейших культурно-спортивных комплексов Буэнос-Айреса - "Луна-парке".
Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - салонное и сценическое танго. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

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